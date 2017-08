Vastgebonden hond Jip gestolen

Foto: politie

EDE - In het centrum van Ede is vrijdagochtend hond Jip verdwenen. Het dier was door zijn baasje met de lijn aan een paal vastgezet op de hoek van de Molenstraat en de Posthoornstraat.

Toen de vrouw even later terugkwam, zag ze dat de lijn was doorgeknipt en dat Jip was verdwenen, schrijft de plaatselijke politie op Facebook. Jip is een twaalfjarige Bearded Collie. Hij draagt een blauwe halsband en heeft een opvallende vetbult op zijn kop. Volgens zijn baasje heeft hij een lief karakter. Zie ook: het bericht op Facebook