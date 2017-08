Tennisster Hogenkamp naar laatste vier in Leipzig

Foto: ANP

ARNHEM - Tennisster Richèl Hogenkamp heeft de halve finales bereikt van het ITF-toernooi in Leipzig. De nummer één van de plaatsingslijst stond ook in de kwartfinale tegen de Duitse Lea Gasparovic, die met een wildcard was toegelaten, geen set af: 6-2 6-3. Hogenkamp heeft nog altijd geen set verloren op het Duitse gravel.