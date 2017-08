Is dit dan het middel waardoor fipronil uit de stal verdwijnt?

ARNHEM - Er lijkt een middel gevonden te zijn gevonden waardoor de giftige stof fipronil uit besmette kippenstallen verdwijnt. Het gaat om waterstofperoxide, een stof die vaker gebruikt wordt bij ontsmetting. Dat zegt Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders (NVP) tegen Omroep Gelderland.

Door de stal te behandelen met waterstofperoxide ontbindt de fipronil in een aantal stoffen die los van elkaar niet schadelijk zijn.

In de kinderschoenen

Er zitten nog wel flink wat haken en ogen aan het middel. 'Het gebruik van waterstofperoxide voor de schoonmaak staat nog in de kinderschoenen. Het kan niet in hoge dosis gebruikt worden zolang er dieren in de stal staan – en het is ook niet zonder gevaar voor mensen,' vertelt De Haan.

Daarnaast is niet wetenschappelijk onderzocht of het middel werkt. 'Maar er wordt met bloedspoed heel serieus naar gekeken door de toxicologen van de Gezondheidsdienst voor Dieren,' zegt De Haan.

Eerste berichten zijn gunstig

Een aantal boeren is al begonnen met schoonmaken met waterstofperoxide, onder begeleiding van betrokken instanties. 'De eerste berichten zijn gunstig, het lijkt echt te werken,' aldus de Haan. 'Wetenschappelijk onderzoek duurt jaren, daar is nu geen tijd voor. Nu krijgen we toch van mensen te horen dat het werkt – in een hele lage dosis - en dat is gunstig.'

Dat sommige pluimveehouders al begonnen zijn met ontsmetten vindt De Haan niet raar. 'Ik snap dat ze niet op hun handen gaan zitten. Ze willen aan de slag, omdat hun dieren bijna klaar zijn met ruien, het verbranden van de vetlaag waar de fipronil in zit. Die moeten terug in een schone stal.'

De Haan benadrukt dat er hard wordt gewerkt om een definitieve oplossing te vinden. Voor de boeren die aan die hun stal willen schoonmaken met waterstofperoxide heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren een schoonmaakadvies op hun site staan.

