Liveblog: Sterk Vitesse is de baas in Zuid-Limburg tegen Roda JC

KERKRADE - Vitesse heeft afgetrapt in Kerkrade voor het uitduel met Roda JC. Volg hier alle ontwikkelingen in en rondom de wedstrijd.

TUSSENSTAND: 0-0

15e min: Vitesse heeft de teugels stevig in handen tegen Roda JC. Het wachten is op een Arnhemse goal.

KANS!! 12e min: Büttner met een scherpe corner, kopbal Kashia is uitstekend maar dat geldt ook voor de katachtige reflex van Hidde Jurjus, de oud-keeper van De Graafschap.

10e min: Vitesse is (veel) sterker en zet Roda steeds meer vast op eigen helft. Tempo ligt hoog.

4e min: beide ploegen al dreigend geweest voor de goals. Matavz kan niet bij een voorzet van Rashica en El Makrini schiet maar net over de kruising van het Vitesse doel.

20.00 uur: er is afgetrapt in Kerkrade. De sfeer is goed in het fraaie Parkstad Limburg Stadion. Vitesse speelt vanavond in het wit

Foto boven: Luc Castaignos rent richting de kleedkamer. Voor de aangekochte spits rest voorlopig nog een rol op de bank. Ook vanavond in Kerkrade.

Vorig seizoen won Vitesse van Roda door een vrije trap van de Engelsman Baker. Die is er nu niet meer bij, maar de ploeg van Fraser liet vorige week tegen NAC zien opnieuw over veel kwaliteit te beschikken.

19.45 uur: Trainer Henk Fraser zit er ontspannen bij, een kwartier voor aanvang..

19.30 uur: De warming-up van Vitesse in Kerkrade. Op de rug de assistent-trainers Rankovic en Hofs (links)

19.15 uur: De spelers van Vitesse in de catacomben van het Parkstad Limburg stadion op weg naar het veld.

Ook Roda is ongewijzigd. De Limburgers verloren zondag met 4-2 van PEC Zwolle

18.50 uur: De opstelling van Vitesse is dezelfde als vorige week tegen NAC Breda toen thuis met 4-1 werd gewonnen. Wint Vitesse vanavond van Roda, blijft het nog minimaal voor één dag koploper.

18.45 uur: Twee keepers praten bij over onder meer PSV. Achterhoeker Hidde Jurjus, gehuurd door Roda JC van PSV en rechts Remko Pasveer van Vitesse. Pasveer stond drie jaar onder contract in Eindhoven.

18.40 uur: Bij Vitesse staat Milot Rashica aan de aftrap. De Kosovaar bleef donderdag uit voorzorg aan de kant bij de training. Hij had last van buikklachten.

18.30 uur: Het stadion van Roda JC (foto onder), hier is het gelukkig droog. Dat was onderweg naar het zuiden wel anders!