Effectief Vitesse wint ook duel bij Roda JC en blijft koploper eredivisie

KERKRADE - Vitesse blijft voorlopig ongeslagen aan kop in de eredivisie. Drie goals tegen Roda JC waren meer dan genoeg voor de volle winst in Kerkrade (1-3).

EINDSTAND 1-3 (einde liveblog)

85e min: Gustafson en Van Velzen krijgen de bal er niet in voor Roda JC. Twee keer goed werk van Pasveer. Lijkt de laatste kans voor de Limburgers om nog terug te komen.

de buit is binnen voor Vitesse. Doelpuntenmaker Bruns gaat eraf, Miazga komt er bij in de laatste minuten.

GOAL!! 81e min: weer is het raak voor Vitesse!. Een kopbal van Kashia betekent de beslissing in Limburg. Vitesse staat in de slotfase met 3-1 voor.

GOAL!! 69e min: uitstekende vrije trap van Thomas Bruns brengt Vitesse opnieuw aan de leiding. Jurjus ziet er , net als vorige week tegen PEC Zwolle, niet zo goed uit. Het is 1-2.

GOAL ! 64e min: Gustafson schiet met een beetje geluk raak. Via de paal komt de bal tegen het lichaam van Pasveer en rolt alsnog over de doellijn. Het is 1-1!

penalty in Kerkrade voor Roda JC! Overtreding Serero op Rosheuvel.

60e min: Uur gevoetbald bij Roda JC - Vitesse. Het is spannend. Ploeg van Fraser niet meer zo dominant als voor rust. Roda dringt aan.

55e min: Kum dichtbij de 1-1 na een scherpe vrije trap. De Duitser tikt bij de tweede paal net niet binnen.

53e min: Bruns komt op voor zijn ploeggenoot Rashica en schoffelt El Makrini omver. Ook geel.

51e min: Smerige tackle van El Makrini op de ledematen van Rashica. Geel voor de Roda-speler. Rashica kan verder.

46e min: we zijn weer begonnen bij Roda JC - Vitesse met twee ongewijzigde teams.

Maikel van der Werff moet zich verbijten op de bank en trapt daarom in de rust een balletje met Luc Castaignos.

het is rust in Zuid-Limburg.

Foto: Paul Meima (Vitesse) Matavz scoort in de Limburgse regen op fraaie wijze de 0-1

GOAL!! 40e min: 0-1 Vitesse. Matavz profiteert van een blunder van Ananou. De Sloveen krult de bal vervolgens sierlijk en bekeken in de verre hoek. Knappe goal! Het is de 60e eredivisiegoal van Matavz. Een terechte voorsprong voor de Arnhemmers.

30e min: grote kans Roda JC. Paulissen met een gevaarlijk schot, Pasveer brengt redding.

De wolkbreuk boven Nijmegen is nu aangekomen in Kerkrade. Met bakken komt het hier uit de hemel!

25e min: sterke openingsfase kan Vitesse niet doorzetten. Roda komt beter in de wedstrijd.

15e min: Vitesse heeft de teugels stevig in handen tegen Roda JC. Het wachten is eigenlijk op een Arnhemse goal.

KANS!! 12e min: Büttner met een scherpe corner, kopbal Kashia is uitstekend maar dat geldt ook voor de katachtige reflex van Hidde Jurjus, de oud-keeper van De Graafschap.

10e min: Vitesse is (veel) sterker en zet Roda steeds meer vast op eigen helft. Tempo ligt hoog.

4e min: beide ploegen al dreigend geweest voor de goals. Matavz kan niet bij een voorzet van Rashica en El Makrini schiet maar net over de kruising van het Vitesse doel.

20.00 uur: er is afgetrapt in Kerkrade. De sfeer is goed in het fraaie Parkstad Limburg Stadion. Vitesse speelt vanavond in het wit

Foto boven: Luc Castaignos rent richting de kleedkamer. Voor de aangekochte spits rest voorlopig nog een rol op de bank. Ook vanavond in Kerkrade.

Vorig seizoen won Vitesse van Roda door een vrije trap van de Engelsman Baker. Die is er nu niet meer bij, maar de ploeg van Fraser liet vorige week tegen NAC zien opnieuw over veel kwaliteit te beschikken.

19.45 uur: Trainer Henk Fraser zit er ontspannen bij, een kwartier voor aanvang..

19.30 uur: De warming-up van Vitesse in Kerkrade. Op de rug de assistent-trainers Rankovic en Hofs (links)

19.15 uur: De spelers van Vitesse in de catacomben van het Parkstad Limburg stadion op weg naar het veld.

Ook Roda is ongewijzigd. De Limburgers verloren zondag met 4-2 van PEC Zwolle

18.50 uur: De opstelling van Vitesse is dezelfde als vorige week tegen NAC Breda toen thuis met 4-1 werd gewonnen. Wint Vitesse vanavond van Roda, blijft het nog minimaal voor één dag koploper.

18.45 uur: Twee keepers praten bij over onder meer PSV. Achterhoeker Hidde Jurjus, gehuurd door Roda JC van PSV en rechts Remko Pasveer van Vitesse. Pasveer stond drie jaar onder contract in Eindhoven.

18.40 uur: Bij Vitesse staat Milot Rashica aan de aftrap. De Kosovaar bleef donderdag uit voorzorg aan de kant bij de training. Hij had last van buikklachten.

18.30 uur: Het stadion van Roda JC (foto onder), hier is het gelukkig droog. Dat was onderweg naar het zuiden wel anders!