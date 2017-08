Jongen (16) slaat van zich af en voorkomt beroving

ZALTBOMMEL - Een 16-jarige jongen heeft donderdag- op vrijdagnacht zelf voorkomen dat hij beroofd werd. Hij gaf een aantal rake klappen in het gezicht van zijn overvallers, die daarop hun poging staakten.

Het slachtoffer fietste rond kwart over één 's nachts over de Steenweg in Zaltbommel. Op de kruising met de Gamerschedijk werd hij door twee personen gedwongen te stoppen en zijn spullen af te geven. Toen de jongen afstapte, werd hij vastgepakt door de daders. Daarop verkocht hij het tweetal een aantal flinke klappen. Hij raakte ze in het gezicht, waardoor ze waarschijnlijk gewond zijn geraakt. De jongen is daarna snel op zijn fiets gestapt en doorgefietst.

De daders zijn er waarschijnlijk vandoor gegaan op een scooter. Ze droegen tijdens de beroving capuchons en donkere kleding. De politie zoekt getuigen.