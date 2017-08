Luka Mezgec wint Veenendaal-Veenendaal Classic

Foto: Twitter vdaal_vdaal

VEENENDAAL - Luka Mezgec is vrijdag de winnaar geworden van de 32ste editie van de Veenendaal-Veenendaal Classic. De Sloveense wielrenner van Orica-Scott was de snelste in een massasprint. Wouter Wippert werd tweede en Moreno Hofland derde.

Al snel in de koers ontstond er een kopgroep van zo'n 37 renners, met onder anderen Dylan van Baarle, Hofland en Lars Boom. De groep werd niet veel later weer ingerekend. Daarna kwam er een kopgroep van negen vluchters. Deze groep kreeg een voorsprong van bijna twee minuten. De laatste vluchters van deze groep werden anderhalve kilometer voor de eindstreep ingehaald door het peloton. Opvolger Groenewegen In de massasprint bleek Mezgec uiteindelijk over de langste adem te beschikken. Hij is hierdoor de opvolger van Dylan Groenewegen, die de koers de afgelopen twee jaar won. Arvid de Kleijn (foto) uit Herveld was met een achtste plaats de beste Gelderlander in de koers. Zie ook: Joop Zoetemelk geniet bij Veenendaal-Veenendaal