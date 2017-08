'Hij is gek jongen! Schiet de banden lek!'; video politieachtervolging duikt op

BEEKBERGEN - Op de website Dumpert is een filmpje verschenen van de achtervolging donderdag in Beekbergen. Op de video is te zien hoe de politie een gestolen auto achtervolgt door een bos. Ook zijn zes schoten te horen.

'Hij is gek jongen!', klinkt het in de auto van waaruit wordt gefilmd. 'We gaan toch gericht schieten of niet? Schiet de banden lek!'

Herkomst beelden onduidelijk

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat het om de achtervolging in Beekbergen gaat. 'Het is niet duidelijk waar de beelden vandaan komen. Dat onderzoeken we nu. Ook om te kijken of degenen in die achtervolgende auto iets te maken hebben met het voorval.'

De marechaussee was ook betrokken bij de achtervolging. Een woordvoerder zegt dat wordt uitgezocht of het filmpje misschien bij hen vandaan komt.

Minderjarig meisje

Rond 19.45 uur kreeg de politie een melding dat de auto door een kentekenscanner was gesignaleerd. De auto bleek afgelopen weekend gestolen te zijn in Duitsland.

Ook kwam er informatie binnen dat er mogelijk een Duits minderjarig meisje in de auto zou zitten. Zij was onlangs als vermist opgegeven door de Duitse instelling waar ze woont.

Tijdens de achtervolging heeft de politie de vluchtende auto licht aangetikt, in een poging de auto tot stoppen te dwingen. Dat lukte niet en de auto reed zich vervolgens zelf vast op een zandpad.

Waarschuwingsschoten

Toen de inzittenden te voet verder wilden vluchten zijn waarschuwingsschoten gelost door de politie, waarna ze zich overgaven en aangehouden werden. Het meisje wordt vrijdag teruggebracht naar de instelling.

