Bejaarden slachtoffer van babbeltrucs en inbraak in Apeldoorn

APELDOORN - Een bejaard echtpaar uit Apeldoorn is donderdag slachtoffer geworden van een babbeltruc. Zij zijn sieraden kwijtgeraakt. Bij een bejaarde vrouw in diezelfde gemeente sloeg op dezelfde dag een inbreker toe. Hij ging er uiteindelijk zonder buit vandoor. De politie onderzoekt de zaken. Het is nog niet duidelijk of ze met elkaar te maken hebben.

De inbraak gebeurde rond 13.45 uur in het huis van de bejaarde vrouw aan de Reukenhof. De 82-jarige bewoonster betrapte de man in haar slaapkamer, terwijl hij haar nachtkastje aan het doorzoeken was. De inbreker vertelde dat hij de watermeter kwam controleren.

De bejaarde vrouw geloofde hier niets van en vroeg hem te vertrekken. Dat deed de man ook. Hoe de inbreker binnen was gekomen, is niet bekend. Voor zover bekend nam hij niets mee.

Water controleren

Een kwartier later belde een nog onbekende man aan bij een bejaard echtpaar in de Eemstraat. De 83-jarige bewoner deed open, waarna de man vertelde dat hij het water kwam controleren. De bewoner vroeg om zijn legitimatie, maar de man was vrij opdringerig en liep meteen naar binnen.

Hij draaide in de badkamer de kraan open en vroeg de bewoner in een andere kamer hetzelfde te doen. In de tijd dat de man alleen werd gelaten, stal hij enkele sieraden. Daarna ging de man ervandoor.

Dezelfde persoon?

Gezien de verhalen over het water controleren en het tijdstip van beide incidenten, houdt de politie er rekening mee dat het mogelijk om dezelfde persoon gaat.

Volgens de bejaarde vrouw aan de Reukenhof ging het om een man met een getinte huid en een vol, rond gezicht. Aan de Eemstraat gaat het om een man met een blanke huid, zwart haar, een zwarte stoppelbaard en een wat onverzorgd uiterlijk. De man zou rond de 40 jaar oud zijn en zo'n 1.70 à 1.75 mater lang.

In beide gevallen reed de dader weg in een lichtkleurige auto (mogelijk beige of grijs).

