Apeldoornse kinderen springen een gat in de lucht

APELDOORN - Normaal gesproken zijn het pas getrouwde stelletjes die een gat in de lucht springen voor het Apeldoornse raadhuis. Maar vandaag was het de beurt aan kleine kinderen. Urenlang probeerde polsstokhoogspring-koning Eelco Sintnicolaas daar namelijk zijn jonge stadsgenoten de edele kunst van het polsstokhoogspringen bij te brengen.

Zo makkelijk als het de voormalig Europees Kampioen meerkamp zelf af gaat, zo moeilijk had de Apeldoornse jeugd het ermee. 'Polsstokhoogspringen is nu eenmaal niet iets wat je zo één, twee, drie kunt leren,' lacht Sintnicolaas. 'Maar we kunnen ze wel de stok laten vasthouden en ze een keer op de mat laten vallen.'

Onder het motto 'als de mensen niet naar de atletiekbaan komen, dan komen wij wel naar de mensen', bouwde Sintnicolaas zijn polsstokpodium pal voor het Apeldoornse raadhuis op. Ondanks de regen kwamen verschillende nieuwsgierige kinderen even kijken én een sprong wagen.

Niet eng, wel moeilijk

'Echt eng vind ik het niet, maar een beetje moeilijk wel,' bekent een meisje dat al wel op atletiek zit, maar nog nooit eerder een polsstok had vastgehouden. 'Maar misschien ga ik wel wat vaker oefenen als ik groter ben.'

Vrijdagavond, als de clinics voor de kinderen afgelopen zijn, zal er ook nog een wedstrijd plaatsvinden op het Raadhuisplein. Mogelijk springt Sintnicolaas dan zelf ook nog even. Sintnicolaas: 'Ondanks mijn blessure die ik vorige week opliep, voel ik me aardig fit nu. Ik denk dus dat ik wel even de lucht in ga vanavond.'