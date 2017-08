1400 extra kamers nodig voor Wageningse studenten

WAGENINGEN - De gemeente Wageningen wil de komende jaren zeker 1400 nieuwe woonruimtes creëren om te voorzien in de stijgende vraag naar kamers in de stad. Studentenhuisvester Idealis zei eerder al dat het tekort aan kamers kon oplopen tot ongeveer duizend.

Om de voorspelde groei aan studenten op te vangen, moet tussen 2019 en 2022 flink gebouwd of verbouwd worden in Wageningen. In de komende vijf jaar verwacht de stad een toename van 3600 studenten. In totaal studeren op dit moment ruim 11.000 studenten in de stad.

Buitenlanders moeten kamer

Dit nieuwe schooljaar ontvangt Wageningen 3200 leerlingen, van wie 800 internationale studenten. In totaal wilde ruim 70 procent van de Wageningse studenten in het afgelopen jaar een kamer. De vraag naar kamers stijgt onder meer omdat het aantal internationale studenten blijft stijgen. Zij moeten per definitie een kamer krijgen, omdat ze niet kunnen reizen.

In 2018 start de Wageningen Universiteit een nieuwe Engelstalige bachelor, die één van de redenen is dat meer buitenlanders de stad weten te vinden. Door de grote vraag naar woonruimte, komen de studenten ook in Bennekom en Ede terecht.

Nieuwe locaties

In september vergadert de gemeenteraad over plannen om het tekort op te vangen. Geschikte locaties voor (tijdelijke) nieuwbouw of herinrichting zijn onder meer aan de Marijkeweg, het terrein van de Olympiahal, het Postkantoor, de Generaal Foulkesweg, het Asserpark en de Bornsesteeg.

Tijdelijke woonruimte voor 300 studenten aan de Kortenoord ligt op dit moment stil. Een tekort bouwt zich op in de studentenstad en uitzicht op de korte termijn wat betreft aanvullende woonruimte is er nog niet.

