Acht appartementen in Duivendonck

EWIJK - De leegstaande school De Duivendonck aan de Julianastraat in Ewijk wordt omgebouwd tot 8 appartementen. Eigenaar Henk Jacobs van het gelijknamige aannemersbedrijf uit Ewijk, voert hierover momenteel overleg met de gemeente Beuningen.

'De vergunning is nog niet rond, dus ik kan er nog weinig over zeggen', aldus Jacobs. Bij de verkoop twee jaar geleden heeft de gemeente als eis gesteld, dat de markante voorgevel van het oude schoolgebouw in grote lijnen intact blijft. Jacobs heeft vroeger in De Duivendonck op school gezeten en heeft het pand naar eigen zeggen mede daarom behoed voor de sloop.