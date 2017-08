Tbs'er ontsnapt in Nijmegen, alle verloven ingetrokken

Foto: Pixabay

NIJMEGEN - Een 50-jarige tbs'er is gisteravond ontsnapt uit de Pompekliniek in Nijmegen. Om 21.45 werd geconstateerd dat de man uit de inrichting was ontsnapt, bevestigt het ministerie van Veiligheid en Justitie tegen Omroep Gelderland.

De man is in 2011 veroordeeld voor een gewelddadige overval in het Friese Burgum. Naast de overval zou hij zich in mei 2009 schuldig hebben gemaakt aan vier afpersingen. Verloven ingetrokken De voorlopige verloven voor tbs'ers zijn ingetrokken. Ook mogen veroordeelden in de kliniek geen bezoek ontvangen. De politie is op zoek naar de tbs'er. Het ministerie benadrukt dat het gaat om een man die niet vuurwapengevaarlijk is.