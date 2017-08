Tbs'er maakt gat in het hek en gaat ervandoor, alle verloven ingetrokken

NIJMEGEN - Uit de Pompekliniek in Nijmegen is een 50-jarige tbs'er ontsnapt. De man verdween gisteravond. Om 21.45 uur werd geconstateerd dat hij uit de inrichting was verdwenen, bevestigt het ministerie van Veiligheid en Justitie tegen Omroep Gelderland.

Hij ontsnapte door met een betonschaar een gat in het hek van de Pompekliniek te knippen. Gewelddadige overval De man uit Rotterdam werd in 2011 veroordeeld voor een gewelddadige overval op een filiaal van kledingwinkel Bentex, in het Friese Burgum. Naast de overval is hij veroordeeld voor vier afpersingen in mei 2009. Daarbij kwam hij een kledingzaak binnen en bedreigde het personeel met een vuurwapen om vervolgens de inhoud van de kluis te eisen. Voor de vijf delicten werd de man veroordeeld tot zes jaar cel met tbs. Geen signalement De politie is op zoek naar de tbs'er. Het ministerie benadrukt dat het gaat om een man die niet vuurwapengevaarlijk is. De verloven voor tbs'ers in de Pompekliniek zijn voorlopig ingetrokken. Wie de man denkt te zien, kan het beste de politie bellen. Omdat de man niet vuurwapengevaarlijk is, verspreidt de politie geen foto of signalement.