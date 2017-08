Vermist meisje na achtervolging in auto gevonden

BEEKBERGEN - In de auto die de politie donderdagavond na een achtervolging tot stoppen dwong in een bos bij Beekbergen, is een 14-jarig Duits meisje aangetroffen. Het meisje werd onlangs als vermist opgegeven door de Duitse instelling waar ze woont.

Het meisje wordt vandaag teruggebracht naar de instelling.

In de gestolen auto trof de politie nog drie mannen aan. Het gaat om twee Duitsers van 25 jaar oud en één van 18 jaar. De drie zijn in Apeldoorn in verzekering gesteld.

Achtervolging met waarschuwingsschoten

Rond 19.45 uur kreeg de politie een melding dat de auto door een kentekenscanner was gesignaleerd. De auto bleek afgelopen weekend gestolen te zijn in Duitsland. Ook kwam er via het kenteken informatie binnen dat er mogelijk een Duits minderjarig meisje in de auto zou zitten, die onlangs als vermist was opgegeven door de Duitse instelling waar ze woont.

Tijdens een achtervolging heeft de politie, op momenten dat dat veilig kon, de vluchtende auto licht aangetikt, in een poging de auto tot stoppen te dwingen. Dit had niet het gewenste effect. De auto reed zich vervolgens zelf vast op een zandpad.

Toen de inzittenden te voet verder wilden vluchten zijn waarschuwingsschoten gelost door de politie, waarna ze zich overgaven en aangehouden werden.

