'Staatssecretaris licht verkeerd voor over Teuge'

Foto: Archief Omroep Gelderland

TEUGE - De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) maakt in een brief gehakt van antwoorden van staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu. Dijkstra gaf antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer over de nieuwe aanvliegroutes van vliegveld Lelystad.

De KNVvL komt op voor de belangen van onder meer luchtsportverenigingen. De brancheorganisatie zegt dat Dijksma de Kamerleden onjuist voorlicht. Zo worden effecten van de aanvliegroutes niet benoemd, terwijl Dijksma dat in haar beantwoording aan VVD, CDA en D66 wel suggereert. 'Het kan wat ons betreft niet vaak genoeg benadrukt worden dat er geen overleg over welke routevariant heeft plaatsgevonden', schrijft de vereniging. Parachutespringen onmogelijk Mogelijke aanpassingen van de routes van en naar Lelystad betekenen volgens de KNVvL de doodsteek voor vliegveld Teuge, omdat er laag over de Veluwe wordt gevlogen. Door andere routes worden parachutesprongen onmogelijk en dat is de kurk waar Teuge op drijft. Gelders Statenlid voor het CDA Daisy Vliegenthart-Goedhart vindt dat de beantwoording door de staatssecretaris past in het rijtje van schimmige communicatie over de nieuwe vliegroutes van en naar Lelystad: 'We willen zo graag een objectieve besluitvorming en helder hebben waarom bepaalde besluiten worden genomen', zegt ze. Teuge nog lang niet uit de zorgen De brief op poten van de KNVvL zal Teuge niet redden, verwacht het Statenlid. 'Maar we worden steeds onvolledig geïnformeerd. Steeds krijgen we snippertjes.' Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft voor 25 augustus een werkbezoek gepland aan Teuge. Tijdens dat werkbezoek worden twee alternatieve routes voor het voetlicht gebracht waardoor Teuge niet zou hoeven lijden onder Lelystad. Twee dagen eerder worden Statenleden ook al bijgepraat door gedeputeerde Meijers. Er loopt nog een 'second opinion-onderzoek' naar mogelijke aanpassingen van de routes van vliegveld Lelystad. Dat moet 1 september klaar zijn. Zie ook: Statenleden bijgepraat over Teuge

