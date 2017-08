Kenniscentrum over eiercrisis: 'Het is alleen maar fipronil deze weken'

Foto: Eltjo Bethelehem

BARNEVELD - Dat Barneveld met drie miljoen kippen het hart van de pluimveesector is, is algemeen bekend. Maar het is ook nog eens de thuisbasis van het kenniscentrum voor de pluimveesector: het Poultry Expertise Centre (PEC). Eltjo Bethelehem is businessmanager: 'Ik heb verschillende projecten, maar de afgelopen twee weken ben ik alleen maar bezig geweest met fipronil.'

Wat doet het eierschandaal met pluimveehouders en andere betrokkenen in de kippensector? Omroep Gelderland tekent de komende weken dagelijks hun verhalen op.

Het kenniscentrum werkt samen met veel pluimveehouders, maar ook met bijvoorbeeld de provincie. Dat grote netwerk bleek de afgelopen weken veel waard. 'Anderhalve week geleden hebben we een meldpunt geopend omdat we merkten dat er veel vragen waren. Sinds die tijd hebben al zeker 200 mensen, voornamelijk pluimveehouders, contact met ons gezocht', vertelt Bethelehem. Het meldpunt is een initiatief van de belangenorganisaties en de gemeenten in de regio Gelderse Vallei. De vragen variëren van 'hoe krijg ik mijn stal het beste fipronil-vrij' tot 'welke kosten vallen onder mijn aansprakelijkheidsverzekering'. Hulp geboden Naast het advies stelt Bethlehem dat het kenniscentrum ook een rol kan spelen in de bemiddeling. 'Wij kennen de betrokken autoriteiten en kunnen soms mensen doorverwijzen naar de juiste instantie, of extra aandacht vragen als het wachten op een uitslag bijvoorbeeld heel lang duurt.' Storm Maar ondanks dat hoopt Eltjo vooral dat de fipronil-storm snel weer gaat liggen. 'Dat zou heel goed zijn voor de individuele pluimveehouders, de gehele sector en ook voor mijn werk. Ik ben namelijk nog druk met de fijnstofproblematiek in de pluimveesector en het opzetten van een vogelgriep-expertisecentrum in Mexico. Dat werk blijft nu liggen.' Eerdere verhalen in deze serie: 'Twee zeecontainers eieren weggegooid door een druppeltje fipronil'

