Dit is de plek waar Arnhem is ontstaan

ARNHEM - Arnhem ontstond niet aan de Rijn, maar in het dal van de Jansbeek. De beek die door Park Sonsbeek loopt. 'Dit is de bakermat van Arnhem', vertelt Gerard Helbers, parkgids van Park Sonsbeek.

Het is slechts vijf minuten lopen van het drukke Centraal Station en dan sta je tussen het rustgevende geluid van de koeien. Samen met de parken Zypendaal en Gulden Bodem vormt Park Sonsbeek Arnhems grootste natuurgebied. Parkgids Gerard Helbers neemt verslaggever Thijs Boelens mee voor een rondje door de bakermat van Arnhem.

Het dal van de Jansbeek is de lievelingsplek van Helbers: 'Het park is hier op een paar vierkante meter het meest levendig. Het ontstaan van het park wordt hier uitgebeeld. De kwelplekken zijn de voedingsbronnen van de Jansbeek.'

Het park is heel gevarieerd: 'Hoog en laag, groen en bruin, licht en donker en droog en nat.' Ook vind je er het beukenhallenbos, het oude productiebos waar de baron geld aan moest verdienen. Tussen de beuken zijn lariksen gepland om de groei van de beuk te beïnvloeden. 'Lariksen groeien snel, de beuken moeten dan net zo hard meegroeien om bij het licht te komen.'

Baron Van Heeckeren was trots op zijn achtertuin. Waar hij graag met zijn gasten in een koets doorheen reed. Om ervoor te zorgen dat de paarden niet elke keer heuvel op en heuvel af moesten, liet hij een dijk aanleggen.

In 1812 liet baron De Smeth, de toenmalige eigenaar van Sonsbeek, naast de Koude Vijver een heuvel opwerpen. In de heuvel werd een ijskelder gebouwd. Helbers: 'Het ijs uit de vijvers werd hierin gegooid. Met stro ertussen, zodat het niet één klont ijs werd. Dat kon hier langer dan een jaar goed blijven. Het ijs werd gebruikt voor de ijskast, wat tegenwoordig onze koelkast is.'

