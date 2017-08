Nieuw leerlingenvervoer Achterhoek: 'Je geeft toch je kind aan een vreemde mee'

WINTERSWIJK - Nog een paar dagen en dan is de zomervakantie voor een deel van Gelderland voorbij. De scholen beginnen weer en dat betekent dat ook de busjes met leerlingen die naar het speciaal onderwijs gaan weer rijden. Dit jaar is het in de meeste Gelderse regio's anders geregeld. Niet de provincie, maar de gemeenten zorgen nu voor het vervoer.

De Achterhoek bijt het spits af. Daar rijdt ZOOV al sinds 1 januari rond met onder anderen ouderen die naar de verschillende plekken willen. Vanaf nu komt daar ook het leerlingenvervoer bij. 'De oude contracten zijn afgelopen en alles is opnieuw aanbesteed', legt Geert-Jan Verzijden uit. Hij is coördinator van ZOOV.

Geen herhaling van problematiek Arnhem-Nijmegen

Vorig jaar had de regio Arnhem-Nijmegen de twijfelachtige eer om als allereerste het leerlingenvervoer met een andere organisatie te regelen. Avan, de organisatie in die regio, kreeg het niet voor elkaar om kinderen op tijd op te halen. Een stroom aan klachten volgde.

'De andere regio's hebben daar nu lering uit getrokken', zegt Ben Mouw van reizigersorganisatie Rocov. 'Er zal vast iets niet goed gaan, het gaat nooit vlekkeloos, maar grote problemen verwacht ik niet'. Voor maandag is er in ieder geval extra bezetting bij de klantenservice.

Ruim 200 chauffeurs bij informatiebijeenkomsten

Bij ZOOV hebben ze zich zo goed mogelijk voorbereid. Afgelopen week zijn alle 240 chauffeurs tijdens speciale informatiebijeenkomsten geïnformeerd over de veranderingen. 'Zoveel verandert er eigenlijk niet hoor', lacht Verzijden. 'Het kan zijn dat een leerling een andere chauffeur krijgt, maar de taxicentrale die de afgelopen jaren het leerlingenvervoer geregeld heeft, doet dat nu ook voor ons. Kennis gaat dus niet verloren'.

Foto: Omroep Gelderland

Leerlingenvervoer is heel erg leuk

'Voor mij verandert er ook niet veel', zegt Anita Robben. Ze is één van de taxichauffeurs en werkt voor taxi Attent uit Doetinchem. 'Ik rij al tien jaar taxi en heb van mijn hobby mijn werk gemaakt', zegt ze. Anita is onderweg naar één van haar passagiers. Dzjengis van Hasselt uit Gendringen gaat al jaren met het taxivervoer. Vanaf maandag mag hij bij Anita instappen.

Ze heeft vanaf maandag 7 jongens in de bus die ze naar Borculo moet brengen. 'Ik vind dit echt heel erg leuk. Natuurlijk wil ik ze ook wel eens achter het behang plakken, maar voor mij is het een uitdaging om rust in de bus te hebben. Het is een stukje geven en nemen'.

Je geeft je kind toch mee

'Ik ga even kennis met hem maken. Ik vind het belangrijk om te weten wie er mee gaat en of er bijzonderheden zijn. Zo gaat het maandag in ieder geval goed'. Moeder Manon Bolder is blij om Anita te ontmoeten. 'Je geeft je kind toch mee. Zij is het eerste aanspreekpunt als er iets is, dus het is heel erg belangrijk om te weten wie de chauffeur is', legt Bolder uit.

Zie ook: