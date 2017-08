Joop Zoetemelk geniet bij Veenendaal-Veenendaal

VEENENDAAL - Twee oud-winnaars van Veenendaal-Veenendaal hadden vandaag bij de start een ontmoeting: Kenny van Hummel en Joop Zoetemelk.

De voormalige Tourwinnaar won de eerste editie van de koers, die grotendeels door Gelderland voert.

Dat was in 1985. "Hele goede herinneringen. Lang geleden en daarna gelijk een WK. Ik ben veertig kilometer voor de aankomst weggereden en heb solo gereden. En kort daarna werd ik wereldkampioen, toen reed ik maar drie kilometer solo. Dus het was een goede voorbereiding."

Kenny van Hummel won in 2009 in de sprint in Veenendaal. De inmiddels gestopte wielrenner uit Huissen geeft vandaag verslag van de koers bij TV Gelderland vanaf 16.00 uur.