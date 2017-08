Jongen (14) die moord op Romy bekende langer in voorarrest

Foto: Archief Omroep Gelderland

ARNHEM - De 14-jarige verdachte uit Lunteren die bekende de even oude Romy uit Hoevelaken te hebben vermoord, blijft langer in voorarrest. Vanochtend was de pro-formazitting in de Arnhemse rechtbank. Dit gebeurde achter gesloten deuren, vanwege de jeugdige leeftijd van de verdachte.

Justitie verdenkt de jongen van moord. Dit betekent dat hij met voorbedachten rade gehandeld zou hebben. Zijn advocate Monique Frerix uit Ede wil niet reageren. Het is volgens haar 'niet in het belang van haar cliënt om antwoord te geven op vragen'. De jongen uit Lunteren blijft in elk geval tot de volgende zittingsdag, op 10 november, in hechtenis. Dan wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Ook dat gebeurt achter gesloten deuren. Zie ook: Moordverdachte Romy voor rechter maar wel achter gesloten deuren

