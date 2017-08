Dominee in Barcelona: 'Ik zie overal droevige gezichten'

ARNHEM - De schrik zit er nog goed in bij dominee Esseldien Wennink uit Doetinchem. Samen met haar dochter schuilde ze donderdagavond in een winkel in Barcelona, terwijl verderop een busje inreed op tientallen mensen.

Er kwamen 14 mensen om en honderden mensen raakten gewond. 'Je moet niet naar Londen, of Parijs, dachten we, dat is niet meer veilig. Barcelona is dat wel. Niet dus.'

Vrijdag, the day after, keert Esseldien met haar dochter terug naar de plek des onheils. 'Het is onwerkelijk. De schrik zit er goed in, overal om me heen zie ik droevige gezichten. Van de mooie gelukkige stad die het gisteren nog was, is nu nog weinig te zien.'

Volgens de dominee staat alles op scherp in de stad: 'Je komt de Ramblas niet op zonder tassencontrole, bij iedereen wordt gekeken of ze geen ellende in de tas hebben zitten. Voor ons hotel staan drie ME-busjes en het plein is bezaaid met militairen met mitrailleurs.'

'Terrorist attack! Terrorist attack!'

Tijdens de aanslag waren Esseldien en haar dochter in een make-up winkel. 'Op een gegeven moment kwamen er mensen in complete paniek de roltrap afrennen. Gillen, schreeuwen, huilen. Terrorist attack! Terrorist attack! werd er geschreeuwd. We hebben direct achter in de winkel dekking gezocht. We waren doodsbenauwd dat de terroristen naar binnen zouden komen en ons om zouden maaien met een machinegeweer.'

Drie uur lang moesten ze in de winkel blijven tot de kust weer veilig was. Daar ontfermde Esseldien zich over twee Nederlandse meisjes van 16 en 17. 'Het was het eerste moment van de vakantie zonder ouders, de vader van één van de twee was verderop drinken aan het halen.' Tijdens het wachten hadden de meisjes continu contact met de vader, die door de politie steeds verder weg van de plek des onheils werd geleid. 'Het was echt heavy. Je weet niet wat er aan de hand is, die meiden raakten steeds verder weg bij die vader... straks ligt er een bom.'

Toen de winkel na drie uur geëvacueerd werd, zijn de meisjes met Esseldien en haar dochter mee naar het hotel gegaan. Het herenigen met de vader was nog een hele uitdaging. 'Ons hotel ligt in de gevaarlijke zone, we mochten er niet in of uit. Mijn dochter (22) heeft een goed gesprek gevoerd met een agent die de meiden uiteindelijk heeft weggebracht. De hereniging hebben we van een afstandje nog kunnen zien, wat een opluchting.'

10 meter van het wereldnieuws

Esseldien en haar dochter vliegen, volgens planning, vanavond weer terug naar Gelderland. 'Daarom zijn we nu op de Ramblas, we wilden de stad met een goed gevoel verlaten. Dat gaat niet lukken. Het is bizar om mee te maken. Ik kom 'gewoon' uit Doetinchem, daar is het nieuws als een hond op straat poept. Nu zit je ineens 10 meter van het wereldnieuws.'