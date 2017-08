Sommige pluimveehouders profiteren juist van de eiercrisis, 'maar dat wil je eigenlijk niet'

VOORTHUIZEN - 'Een paar huizen verderop ligt een bedrijf stil, maar bij ons is het razenddruk. Dat had ook andersom kunnen zijn,' vertelt Chris Borren. Zijn biologisch legpluimveebedrijf de Lankerenhof is al bijna honderd jaar in de familie. Op zijn terrein lopen 12.000 leghennen en 6000 opfokhennen rond.

Wat doet het eierschandaal met pluimveehouders en andere betrokkenen in de kippensector? Omroep Gelderland tekent de komende tijd dagelijks hun verhalen op.

Borren heeft geen fipronil gebruikt, omdat ze in zijn bedrijf nauwelijks last hebben van bloedluis. 'Had ik er wel veel last van gehad dan had ik misschien ter goede trouw hetzelfde middel gebruikt.'

Niet de bedoeling

'We zijn nu druk, mensen willen toch eieren eten. Op een gegeven moment waren we zelfs uitverkocht. Zo komt de supermarkt soms wel twee keer per week in plaats van één keer.'

Maar helemaal gelukkig is Borren er niet mee. 'Natuurlijk hebben we nu een goede omzet, maar dit wil je eigenlijk niet. Ik profiteer nu van een ander zijn pech, dat is nooit de bedoeling geweest.'

Onzekerheid

'We weten niet wat de markt gaat doen. Stel dat consumenten toch massaal hun eitje laten staan, dan heeft dat natuurlijk ook consequenties voor mijn bedrijf.'

Volgens Borren hangt deze crisis aan elkaar van onzekerheden. 'Het is niet duidelijk hoe lang dit nog gaat duren, al mijn collega's zijn druk bezig om fipronil uit het bedrijf te krijgen om zo de schade te beperken.'

'Dit kan de genadeklap zijn'

Op dit moment wordt onderzocht hoe pluimveehouders het gif uit de stallen, de kippen en de eieren kunnen krijgen. Er lopen verschillende onderzoeken, maar een duidelijke oplossing is er nog niet.

'Iedereen roept wel van alles, maar we weten niks zeker. Dat is niet goed voor de sector,' benadrukt Borren. Hij denkt dat de pluimveesector het wel overleeft, ondanks de verhalen van bedrijven die nu op omvallen staan. Maar: 'Als je er al niet zo goed voorstond dan kan deze crisis echt een genadeklap zijn.'

Eerdere verhalen in deze serie: