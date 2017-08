Kadavers voormalige Knorhof grotendeels afgevoerd

ERICHEM - De kadavers van de varkens, die door de brand in de stallen van de voormalige Knorhof zijn gedood, zijn zaterdag voor het overgrote deel afgevoerd. Dat zegt de woordvoerder van eigenaar Straathof, Jan Voermans.

Volgens Voermans is het mogelijk, dat er nog kadavers in luchtdichte zakken op het terrein aanwezig zijn, maar dat ook die snel worden afgevoerd. Bij de brand in varkenshouderij kwamen drie weken geleden naar schatting 20.000 varkens om.

Er is nog wel een probleem met het aanwezige varkensvoer. Dat is nog op het terrein aanwezig en begint te bederven, zegt Voermans. Het voer kan nog niet afgevoerd worden, omdat nog niet duidelijk is of daar asbest in terecht is gekomen.

Dat wordt volgende week bekend. Tot die tijd kan het bedorven voer een zure lucht afgeven.