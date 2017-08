Mogelijk zelfde dader betrokken bij overvallen

Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - De politie houdt er rekening mee dat bij de twee overvallen in Apeldoorn dezelfde dader betrokken is. Dat meldt een woordvoerder. Het gaat om een man met een donkere huidskleur in een trainingspak.

Woensdag werd de Kruidvat op de Saloméstraat overvallen door twee mannen. Het signalement van een van hen komt overeen met dat van de overvaller die een dag later de Dekamarkt in winkelcentrum De Maat overviel. Na die tweede overval begon de politie een klopjacht. De verdachte was met de fiets gekomen en er te voet vandoor gegaan. Hij is nog spoorloos. Ook ging er een Burgernetmelding uit. De politie laat weten dat de overvaller nog steeds spoorloos is. De verdachte is naar schatting 25 jaar oud, tussen 1,85 en 1,95 lang en heeft een dun postuur. Zie ook: Gewapende overval op supermarkt