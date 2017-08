Liveblog: NEC nog op 0-0 thuis tegen Almere City

NIJMEGEN - NEC start als titelfavoriet aan het seizoen. De openingswedstrijd is thuis tegen Almere City. In dit liveblog alles over deze wedstrijd.

TUSSENSTAND: 0-0

26. Arnaut Groeneveld poort een tegenstander en stuit dan op doelman Kramer.

18. Jack de Gier keert terug in De Goffert, maar hij is momenteel niet zo blij met zijn oude club NEC, omdat Sven Braken deze week werd weggehaald.

14. Na een aardige start van de thuisclub is de wedstrijd nu in evenwicht.

9. Guus Joppen moet al geblesseerd naar de kant. Michael Heinloth komt hem vervangen.

5. De donderklappen en de bliksemflitsen komen kort op elkaar.

3e minuut: Ted van de Pavert is dichtbij de openingstreffer met een kopbal.

20.00 Er wordt afgetrapt. NEC is terug in de eerste divisie. De bedoeling is slechts voor één jaar.

19.59 Voor de wedstrijd is er een minuut stilte ter nagedachtenis aan de overleden oud-voorzitter Henk van de Water.

19.56 Onweer nu boven het stadion. De kans bestaat dat het duel al snel moet worden gestaakt.

19.51 Calvin Verdonk is één van de vier debutanten bij NEC.

19.49 De spelers zijn er klaar voor na de warming up.

19.35 Een wolkbreuk boven De Goffert.

19.30 Mascotte Bikkel is nog steeds heel populair bij de jeugdige fans.

19.26 In huize Oversier wordt al fanatiek meegeleefd met NEC.

19.24 Er zijn nog volop kaarten te koop.

19.19 De laatste keer dat NEC tegen Almere City speelde, was in de voorbereiding vorig jaar. In Garderen wonnen de Nijmegenaren met 3-1.

19.15 Het is redelijk druk op het stadionplein voor De Goffert. Er hangen wel donkere wolken boven het stadion,

19.02 De vraag is hoeveel toeschouwers er op dit openingsduel afkomen. NEC heeft de teller van vijfduizend seizoenkaarten gisteren gepasseerd.

19.00 Dit zijn de elf namen waarmee NEC het gaat doen tegen Almere City:

Smits; Joppen, Golla, van de Pavert, Verdonk; Breinburg, Sleegers, Dijkstra; Larsson, Grot, Groeneveld.

18.55 Bij NEC is Kevin Jansen nog niet fit na een knieblessure. Frank Sturing is net hersteld van ziekte en Sven Braken komt ook nog niet in actie tegen zijn voormalige club Almere City. Mo Rayhi (foto) zit nog een schorsing uit na zijn rode kaart in de play-offs.

18.52 NEC is de titelfavoriet, zeker van de reguliere eerste divisionisten. Ook de beloftenteams van met name Ajax kunnen hoge ogen gooien, maar die ploegen doen niet mee om promotie.