Doornspijk gaat weer naar 'shcool'

Foto: Omroep Gelderland

DOORNSPIJK - De vakantie zit er na vandaag weer op voor de schooljeugd in de regio Midden. Dat betekent dat kinderen in onder meer de gemeente Elburg weer naar school moeten of voor het eerst naar school gaan. En op school leer je spellen.

Spelling heb je nodig om goed te communiceren. In mailtjes, op Facebook en om boodschappen in het openbare leven voor het voetlicht te brengen. Op borden en op de weg. Maar soms gaat er iets fout... Foutje bij Mattanjaschool In Doornspijk waarschuwt de gemeente Elburg dat weggebruikers bij de Mattanjaschool moeten oppassen, omdat ze een schoolzone naderen. 'Shcoolzone' staat er op de weg gekalkt. Foutje, bedankt. De Loermeeuw, een plaatselijke nieuwsorganisatie, zette donderdagavond laat een foto op Facebook. Verantwoordelijk wethouder Henk Wessel geeft toe dat hij moest lachen toen hij het bericht op Facebook zag. 'Maar het staat er fout.' Hij zegt dat een wegenaannemer in opdracht van de gemeente de zestien basisschoolzones in Elburg in onderhoud heeft. 'Die tekst slijt in de loop der tijd, dan gebeurt het onderhoud opnieuw met een mal. De aannemer heeft de tekst 64 keer bij scholen op de weg aangebracht en dat is 63 keer goed gegaan.' 'Nu wel weer aandacht' 'Eigenlijk', gaat hij verder, 'ben ik hier niet eens ongelukkig mee. Want nu krijgen we weer aandacht voor het opengaan van de scholen. Dat betekent dat weggebruikers weer alert zijn.'