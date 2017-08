SP hangt spandoek op bij Hendriks na uitzending #BOOS

NIJMEGEN - De jongerenafdeling van de SP in Nijmegen, ROOD Nijmegen, heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een spandoek opgehangen bij het kantoor van vastgoedeigenaar Ton Hendriks. Dit na de spraakmakende aflevering van #BOOS op internet waarin programmamaker Tim Hofman verhaal haalt bij Hendriks na klachten van huurders over slecht onderhoud in hun huurpand.

Op beelden is te zien dat de confrontatie in Nijmegen uit de hand loopt. Hofman loopt een gebroken kaak op.

ROOD Nijmegen verwijst met het spandoek naar de uitzending. Op het spandoek staat de tekst: ‘Bij Ton betaal krijg je de volle mep’. Het woord betaal is doorgestreept.

Belabberde huisvesting, zegt ROOD Nijmegen

Woordvoerder Sam van der Wal van ROOD Nijmegen legt uit: 'In de uitzending is te zien hoe belabberd het er in het studentenhuis aan toe is. Lekkend water, brandgevaar en een voordeur die je gewoon open kan duwen.'

Hendriks probeerde donderdag de uitzending op YouTube te verbieden bij de rechter. Hij verloor.

'Schandalig hoe jongeren worden uitgebuit'

Van der Wal noemt het 'schandalig hoe huisjesmelkers als Ton Hendriks jongeren uitbuiten die een woning zoeken. En wanneer ze dan verhaal komen halen, wordt er geslagen'.

In de uitzending is niet te zien dat Hofman een klap krijgt, wel laat hij na de confrontatie zien wat hij en huurders hebben meegemaakt. Een camera van de filmploeg wordt vernield. Op de beelden is ook niet te zien dat Hendriks klappen uitdeelt. Wel wordt Hofman aangepakt door een medewerker van Hendriks' kantoor.

'Hieruit blijkt maar weer eens dat de woningnood onder jongeren een groot probleem is', gaat Van der Wal verder. 'Daardoor worden ze in de klauwen van figuren als Hendriks gedreven.'

Oproep aan jongeren zich bij SP te melden

De Nijmeegse ROOD-jongeren roepen jongeren met klachten over hun huisbaas op zich te melden. De landelijke afdeling ROOD organiseert jaarlijks de 'huisjesmelker van het jaar'-verkiezing. Die twijfelachtige eer is dit jaar voor een huisbaas in Amsterdam.

