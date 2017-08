Man krijgt klappen en raakt gewond

DOESBURG - Een 23-jarige man uit Doesburg is woensdagavond gewond geraakt bij een vechtpartij in Doesburg. Hij moest naar het ziekenhuis. De vermoedelijke dader is bekend, maar nog niet aangehouden.

De vechtpartij was rond 22.10 uur nabij een jongerencentrum. Het slachtoffer kreeg het aan de stok met een bekende. Na een woordenwisseling vielen er klappen en daarbij raakte de Doesburger gewond. Wat de exacte aanleiding van de vechtpartij is en wat er precies gebeurd is, onderzoekt de politie. Volgens de politie heeft het incident niets met het jongerencentrum te maken.