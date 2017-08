Achtervolging eindigt in bos; politie lost waarschuwingsschoten

BEEKBERGEN - De politie heeft in een bos in Beekbergen een gestolen auto gestopt na een achtervolging. De vier inzittenden zijn aangehouden. Bij de achtervolging zijn een aantal politieauto's beschadigd geraakt. Ook heeft de politie bij de aanhouding waarschuwingsschoten gelost.

De beschadiging van de auto's hoeft volgens een politiewoordvoerder niet te betekenen dat het ook een wilde achtervolging was. 'Het kan ook een tactisch doel hebben gehad, bovendien ga ik uit van de professionaliteit van mijn collega's.'

De achtervolging begon op de A50 en ging via de afslag Beekbergen naar de Wipselbergseweg. De auto werd enkele dagen geleden gestolen in Duitsland. Een deel van het bos is door de politie afgesloten.