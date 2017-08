Remko Pasveer voelt zich bevrijd: 'Ik wil hier iets laten zien'

ARNHEM - Nu Eloy Room naar PSV is vertrokken, mag Remko Pasveer zich de onbetwiste nummer 1 noemen in het doel van Vitesse. 'Je wil iets teruggeven.'

Pasveer, een 33-jarige Tukker uit Enschede, speelt nu al een belangrijke rol bij Vitesse. Ook achter de schermen is de voormalig keeper van onder meer Heracles en PSV iemand die zich laat gelden. Naar de welbespraakte en ook tijdens trainingen alom aanwezige Pasveer wordt geluisterd binnen de selectie.

PSV fantastische club

Dat hij direct eerste keeper is geworden, helpt daarbij uiteraard. 'Ik krijg nu de kans te spelen en dan wil je iets laten zien. Ik voel me bevrijd, want bij PSV speelde ik niet. Het is daar helaas niet zo gelopen als ik zou willen want je komt toch om eerste doelman te worden. Toch heb ik het goed naar mijn zin gehad. Het is een fantastische club.'

Meer minuten

Daar waar Pasveer van PSV naar Vitesse ging, volgt Eloy Room nu de omgekeerde weg. Donderdag werd zijn transfer naar de Eindhovense club definitief. 'Of hij een goede keus maakt? Dat is lastig te zeggen, maar Eloy is een goede keeper. Wij zijn wel heel verschillende spelers. Ik hoop dat hij meer minuten zal maken dan ik.'

Open wedstrijd

Vitesse hoopt vrijdag in Kerkrade ongeslagen te blijven tegen Roda JC. Remko Pasveer staat uiteraard net als tegen NAC in de goal. 'Ze hanteren vaak een andere speelstijl met twee spitsen. Willen ze aanvallender gaan spelen dit seizoen? Dat zou mooi zijn, want dan krijg je een open wedstrijd met ruimtes. En wij willen ook de bal. We moeten de druk er goed op leggen.'

Gevaarlijk

Pasveer hecht weinig waarde aan de goede start. Vitesse speelde vooral voor rust sterk. 'Je moet het wel in perspectief zien. Met alle respect, maar NAC Breda speelde vorig seizoen nog in de eerste divisie en moeten dus ook wennen. Je moet niet denken dat je nu al ver bent als Vitesse, dat is gevaarlijk. Maar duidelijk is ook dat we van Roda moeten winnen.'