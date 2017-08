Is er nog hoop voor de Korenmarkt?

ARNHEM - Van bruisend uitgaansplein tot zorgenkindje van de stad. Het zijn turbulente tijden voor de Korenmarkt in Arnhem. Maar er is hoop, zeggen een ondernemer en de Arnhemse afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland. Alleen komen de veranderingen niet van de ene op de andere dag.

Het publiek heeft al langer kritiek op de Korenmarkt. Uit een enquête uit 2013 onder 450 respondenten bleek dat driekwart van de bezoekers ontevreden was over het uitgaansgebied.

De mensen misten een echte discotheek, ouderen wilden graag een horecagelegenheid met jazzmuziek, soul of blues. En het plein in het geheel was volgens 83 procent niet aantrekkelijk. De ondervraagden klaagden over achterstallig onderhoud.

Geschreeuw en harde muziek

Veel inwoners van Arnhem en daarbuiten hebben herinneringen aan het uitgaanscentrum van de stad. Tegenwoordig is het vooral het domein van de jeugd. Volwassenen druipen in de zomer rond een uur of elf 's avonds af. Te veel geschreeuw en te harde muziek. Dat kan anders, vindt Jacqueline Terberg.

Ze nam drie jaar geleden Madame Touché over en vorige maand nam ze de opmerkelijke stap om nog eens vier zaken op de Korenmarkt over te nemen. Zij richt zich vooral op levensgenieters. Die blijven langer op je terras zitten en dat brengt meer geld in het laatje.

Terberg kocht Eetcafé Bij Oma, de Barron, en Den Koopman. Ze heeft nog plannen voor één van de kelders. Daar wil ze een laagdrempelig cultureel café van maken. Geen entree, maar gewoon betalen voor een drankje. Ze wil divers programmeren; beginnende bandjes, jazz, soul, maar ook mensen die verhalen vertellen. 'Vind je het niets, dan is er een half uur later weer iets anders.'

'Het houdt nog niet over'

De Korenmarkt is er nog lang niet, al gaat het volgens Bart van Es van de Arnhemse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland wel beter. 'Maar het houdt alleen nog niet over.'

Zo is de exploitatie van het oude filmhuis midden op de Korenmarkt een heet hangijzer en ook de inkoop- en huurprijzen van de cafés zijn volgens Van Es een probleem. 'De brouwerijen zijn eigenaar van de panden en ondernemers hebben geen onderhandelingspositie. Dit doen ze voor een prijs die totaal niet marktconform is', aldus Van Es.

Kritiek bezoeker

En de kritiek van de bezoeker? Volgens Van Es wordt daar aan gewerkt. 'Het gebrek aan diversiteit is doorbroken', zegt Van Es. 'Dit kwam overigens voornamelijk door de hoge huurprijzen en inkoopprijzen. De veiligheid is altijd een probleem geweest maar daarin trekken ondernemers, de gemeente en de politiek inmiddels goed met elkaar op.'

Met de beleving komt het goed, meent Van Es, maar wel met vallen en opstaan. 'Al met al staat de Korenmarkt er best goed voor en is er veel toekomstperspectief.'