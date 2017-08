Wijze les van overleden dochtertje: leef nú

NIJMEGEN - Opschrijven. Dat is wat Marjolein Broeren uit Nijmegen deed met alles wat haar overkwam en de gevoelens en gedachten die ze daarover had. In januari 2016 kreeg ze het doodvonnis van haar toen 2-jarige dochtertje Maxine te horen terwijl die vrolijk als altijd op haar schoot zat. Hersenstamkanker, vertelde de arts met een ernstige blik. Ze deelt wat ze scheef nu met anderen in een boek.

Op 11 januari 2016 kregen ze de diagnose dat Maxine nog maar kort te leven had. 108 dagen later, op 28 april is thuis overleden. Na veel positieve reacties op een blog dat ze in eerste instantie schreef voor familie en vrienden en om dingen van zich af te kunnen schrijven besloot ze om haar woorden te bundelen in een boek.

Troost, herkenning en inzicht

Verdriet komt in stukjes, is de titel die ze er aan heeft meegegeven. Dat zei een verpleegkundige tegen haar op de gang in het ziekenhuis waar ze werden geholpen. Een zin die illustreert dat het maar goed is dat groot verdriet niet in één keer komt. Omdat het anders niet te dragen valt voor een mens.

Broeren hoopt dat mensen die het boek lezen er troost, herkenning of inzicht in vinden. Dat het lezen ervan net zo heelt als dat het schrijven voor haarzelf deed. Na het overlijden van Maxine heeft ze besloten haar kennis en levenservaring te gebruiken om verhalen op te tekenen voor mensen en organisaties die te maken hebben met afscheid nemen van het leven en gemis. Omdat ze zelf heeft ervaren dat het verwoorden van complexe gevoelens kan helpen bij het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis als het overlijden van een dierbare.

Marjolein Broeren over het verlies van haar jongste dochter Maxine: