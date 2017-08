Megaluchtballon blijft aan de grond in Barneveld

Foto: Omroep Gelderland

BARNEVELD - De megaluchtballon die woensdagavond bij de Ballonfiësta in Barneveld tijdens de landing in de problemen kwam is donderdagavond gewoon weer te zien bij het evenement. Maar gevaren wordt er dit keer niet. 'Dat heeft vooral met het weer te maken, veel te nat voor ons', vertelt eigenaar Herman Kleinsmit.

De megaluchtballon (37 bij 46 meter) in de vorm van een motor schoot woensdagavond door bij de landing. Er kwam een windvlaag onder de luchtballon. De schade valt mee, alleen een van de banden van de luchtballon raakte lek. Kleinsmit: 'We hebben hem vandaag al kunnen repareren en we zetten hem straks gewoon op.' De Ballonfiësta duurt nog tot en met zaterdag. Of Kleinsmit de komende dagen met zijn megaballon de lucht in gaat, is afhankelijk van het weer.