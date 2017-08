Dominee schuilt in winkel bij aanslag Barcelona: 'Personeel zette niks aan de hand-muziek op'

BARCELONA - Wat een heerlijke vakantie in Barcelona had moeten worden, eindigde donderdag in een nachtmerrie voor Esseldien Wennink. De Doetinchemse dominee stond met haar dochter in een winkel toen iets voor half zes de paniek om haar heen uitbrak. Een busje reed op dat moment in op tientallen mensen in een drukke straat.

Volgens de Spaanse politie zijn er meerdere doden en tientallen gewonden gevallen bij de aanslag. De hulpdiensten roepen mensen op weg te blijven van de plaats van de aanslag.

'We hebben niets gezien', vertelt Esseldien vanuit Barcelona aan Omroep Gelderland. 'Mijn dochter en ik waren in de winkel toen we plotseling iemand hoorden praten over vuurschoten. We zijn meteen verder in de winkel gedoken, zo ver mogelijk bij de ingang van vandaan.'

Een voertuig reed even daarvoor in op tientallen mensen die op de Ramblas liepen, het populaire uitgaansgebied in het centrum van Barcelona. Meteen brak de paniek uit. Ook in de winkel waar Esseldien en haar dochter zaten.

'Veel mensen huilden'

'Veel mensen waren bang en stonden te huilen. Het personeel zette 'niks aan de hand'-muziek aan. Op een gegeven moment mochten we uit de winkel, maar niemand durfde het gebouw te verlaten.'

Veilig in winkel

'De winkel ligt niet heel ver van de Ramblas vandaan. Gelukkig zijn mijn dochter en ik veilig. Maar er staan hier twee meisjes van 16 en 17 die hun ouders kwijt zijn. Die blijven voorlopig bij ons. Maar nu moet ik ophangen, want de batterij van mijn telefoon is bijna leeg', besluit Esseldien.