INVOER zomerblog Ederveen 18 augustus ochtend

12.00 Ooit van de Ederveense woestijn gehoord? Die is vandaag te vinden op het plein bij Dorpshuis De Zicht.

11.50 Hoe gaat het team een Afrikaanse Woestijn nabootsen? Dit is een eerste schets.

11.40 Primeurtje... Er groeien cactussen in Ederveen!

11.25 Iemand zijn of haar gordijnen kwijt in Ederveen?

11.10 Zeg je Ederveen, dan zeg je 'eiermarkt'. Martijn de Graaf nam een kijkje in de hal die tegenwoordig voornamelijk wordt gebruikt voor evenementen. Hij pikte vanmorgen nog een mooie anekdote mee. Naast Ederveen ligt het dorp Lunteren. De twee voetbalclubs uit beide dorpen hebben nog weleens strijd met elkaar. Iets met slachtafval bij de tegenstander op het veld. Nieuwsgierig? Luister het hier terug.

11.00 De eerste tulband is een feit!

10.55 Ederveen in 'booming' en is het best bewaarde geheim van de provincie.. Waarom? Wethouder Willemien Vreugdenhil van de gemeente Ede legt uit.

10.50 Het volgende nummer in de playbackshow is... Geintje! Het team spreekt al hun vrijwilligers toe.

10.40 Hulp gevraagd!

10.35 Zou het team ooit van 'etherdiscipline' hebben gehoord? Woordvoerder van de politie, Ellie Lust, legt uit.

10.30 Breakie breakie!

10.15 Schemaatje hier, schemaatje daar.

10.05 Het plein in Ederveen (bij dorpshuis Het Zicht) wordt vandaag omgetoverd tot Afrikaanse woestijn. Overdag is het in een woestijn tussen de 25 en 45 graden. De vraag is of de Nederlandse weergoden zich daar iets van aantrekken.

10.00 Het is nog een beetje aftasten.