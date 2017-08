Olympisch kampioen Ligtlee weer fit na kwakkeljaar

APELDOORN - Ruim een jaar geleden won ze Olympisch goud in Rio, maar daarna maakte Elis Ligtlee een mindere periode door.

De 23-jarige baanwielrenster uit Eerbeek kende een kwakkeljaar. "Ik kwam zeven maanden met een blessure te zitten en de coach ging weg. Ik wilde na de Spelen laten zien dat ik Olympisch kampioen was en dan kom je thuis te zitten. Ik heb wel dagen gehad dat het heftig was."

De herinnering aan het goud in Rio blijft toch bijzonder. "Deze week heb ik er vaak aan gedacht. We hebben het ook wel gevierd met de familie. Zo'n dag vergeet je nooit meer. Ik blijf het leuk vinden."

Het WK volgend jaar op haar thuisbaan in Apeldoorn wordt heel bijzonder. "Ik was er in 2011 ook als toeschouwer en toen heb ik besloten dat ik ging baanwielrennen. Toen was het helemaal afgeladen en ik hoop dat het nu ook een mooi evenement wordt. Ik ga er flink voor trainen. We hebben een hele jonge ploeg en er valt nog heel veel uit te halen. Er is zoveel potentie. We maken elkaar beter. Maar straks eerst het EK in Berlijn in oktober. Hoe meer medailles hoe beter. Het wordt wel anders als Olympisch kampioen, maar iedereen fietst voor de medailles. Dat blijft altijd hetzelfde."