'Iedereen in Barneveld kent een kippenhouder'

BARNEVELD - Op de Veluwse Markt in Barneveld wordt meegeleefd met de vele pluimveehouders die zijn getroffen door het eierschandaal. De crisis ontstond doordat het Barneveldse bedrijf Chickfriend het bestrijdingsmiddel fipronil gebruikte in de strijd tegen bloedluis in kippenstallen.

'Iedereen in Barneveld kent wel iemand die ergens kippenhouder is', zegt een bezoeker. Door het schandaal plaatsen sommige kraamhouders bordjes bij hun eieren met de tekst 'zonder fipronil'. 'Het is zonde dat het op die manier moet. Ik snap het ook wel, want de mensen willen hun spullen kwijt, maar het is eigenlijk te triest voor woorden.'

Luister hier het hele interview met bezoekers en kraamhouders op de Veluwse markt:

Verboden middel

Enkele weken geleden werd bekend dat Chickfriend fipronil gebruikte om bloedluizen in pluimveestallen te bestrijden. Het verboden middel bleek in eieren te zitten.

Zowel in Nederland als België werden eieren uit de handel genomen en pluimveebedrijven gesloten. De Nederlandse pluimveesector liep door de eiercrisis tenminste 150 miljoen euro schade op, vertelde boerenbelangenorganisatie LTO. In België is onduidelijk hoe groot de schade is.

Kopje onder

'Ik heb zelf een groot kippenbedrijf', vertelt mevrouw Willemsen, 'en ook al mijn broers hebben een kippenbedrijf. Veel ervan zijn getroffen. Ik probeer ze zo veel mogelijk te helpen, ook om hun bedrijven financieel op de rit te houden. Maar of ze het redden weten we nog niet.'

Een pluimveehouder die anoniem wil blijven, vertelt dat ze de vakantie vanwege de kippencrisis hebben moeten cancellen. 'We zijn te druk met alle bureaucratische rompslomp rondom het ophalen van de afgekeurde eieren, de mest et cetera. Dat we de vakantie hebben moeten afzeggen, is voor ons bijzaak. Maar voor pluimveehouders met kinderen kan het afzeggen van hun vakantie wel extra balen zijn.'

Kamer terug van reces

Door de fipronilcrisis komt de Tweede Kamer terug van reces. Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren diende hiervoor een verzoek in. Het CDA en SP waren ook voor dit zogeheten Algemeen Overleg. De VVD en GroenLinks gaven aan het debat niet tegen te houden.

De antwoorden die minister Edith Schippers (Volksgezondheid) en staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) gaven op vragen over de crisis, waren voor onder meer het CDA onvoldoende.

