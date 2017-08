Eiercrisis hakt er diep in: 'Onzekerheid is bijna niet te doen'

LUNTEREN - 'Je staat er 's ochtends mee op en gaat er 's avonds mee naar bed. En ook 's nachts lig ik soms uren te piekeren. De voortdurende onzekerheid is bijna niet te doen en moet niet veel langer gaan duren', vertelt Martijn van Veldhuizen. Hij ziet er vermoeid uit, de eiercrisis laat zijn sporen achter. Met 13.000 biologische legkippen heeft Martijn een relatief klein pluimveebedrijf in Lunteren, maar de impact van de eiercrisis op hem en zijn gezin is er niet minder door.

Wat doet het eierschandaal met pluimveehouders en andere betrokkenen in de kippensector? Omroep Gelderland tekent de komende weken dagelijks hun verhalen op.

Half mei werd de stal van Martijn behandeld door het Barneveldse bedrijf Chickfriend met het verboden luizenmiddel fipronil. Daarna werd de stal gevuld met 13.000 jonge kippen. 'Dit is echt een drama. Voor mij is het financieel zeer ongunstig om deze dieren te ruimen en te vervangen voor nieuwe.'

Iets minder voer

Daarom zijn de kippen van Martijn op dit moment op dieet, ook wel ruien genoemd. 'Dit doen we op een hele milde manier, want het welzijn van onze kippen staat voorop. Ze krijgen iets minder voer en water waardoor hun lichaam zich richt op het eigen welzijn en even stopt met het produceren van eieren. Maar we blijven heel goed voor ze zorgen,' benadrukt hij.

In de stal van Martijn heerst een serene rust, de kippen zien er tevreden uit inclusief met een mooi verenpak. 'Het zijn nog hele jonge kippen en die verliezen sowieso niet snel hun veren.' Anderhalve week zijn de kippen van Martijn inmiddels aan het ruien. Eieren worden er niet meer gelegd.

Verdriet en feest

De emotie is af te lezen van het gezicht van de pluimveehouder. 'De besmette eieren moesten vorige week allemaal worden vernietigd door destructiebedrijf Rendac. Vrienden en familieleden hielpen mee om de tienduizenden eieren in een container te gooien. Het zien van al die eieren, een omzet van tienduizenden euro's, deed me echt wel wat.'

Verdriet en feest liggen dichtbij elkaar. 'Op diezelfde dag was ook één van mijn kinderen jarig en dus zijn we na afloop maar gezellig met zijn allen gaan barbecueën.'

'Onze 11-jarige zoon krijgt echt wel wat mee van deze crisis. Het is nu ook nog vakantie en mijn vrouw richt zich helemaal op de kinderen. En ik op het werk. We moeten door', zegt Martijn met veel overtuiging. 'Maar er zijn de dagen dat ik wel de nodige moed moet verzamelen om de stal weer in te gaan.'

Huis vol bloemen en kaartjes

De steun van familie, vrienden en buren doen Martijn en zijn vrouw erg goed. Het huis staat vol met bloemen en kaartjes. Maar Martijn mist de steun van overheidsinstanties. 'Alleen voor het afvoeren van een klein vrachtje mest moet ik nu vier A4'tjes aan administratie invullen, terwijl ze alle informatie al hebben. Dat is gewoon absurd.'

De frustratie is van zijn gezicht af te lezen. 'Daarnaast moet ik er ook nog veel meer voor betalen ook.' Ondanks alles blijft de Lunterse pluimveehouder positief. Hij gelooft hij dat er snel een antwoord komt op de prangende vraag hoe fipronil het best verwijderd kan worden. 'Als ik niet positief blijf kan ik er nu wel meteen mee ophouden en dat wil ik niet.'