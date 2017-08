Turbovakantie voor 'vergeten kinderen'

GROESSEN - Stichting Het Vergeten Kind organiseert een korte vakantie in het Rivierengebied voor honderd kinderen die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen.

De vakantie duurt maar twee dagen, maar er is genoeg te doen. 'Het is gezellig samen en je doet hele leuke dingen. En je leert ook veel mensen kennen en je doet leuke activiteiten binnen en buiten.' De 12-jarige Thalia somt de activiteiten even op. Thalia is één van de ruim vijftigduizend kinderen die volgens Het Vergeten Kind niet thuis kan wonen.

Het Vergeten Kind is een stichting die juist die kwetsbare groep kinderen een steuntje in de rug wil geven. Daphne Schreuder werkt al vanaf de oprichting bij de stichting. 'Bij alles proberen we de kinderen het ultieme te bieden. Zodat de kinderen echt denken: dit is voor mij, dit wordt speciaal voor mij gedaan. Wij willen juist dat ze voelen dat zij dat waard zijn.'