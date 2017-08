Niet zwemmen door blauwalg in Gendt

Foto: Omroep Gelderland/Archief

GENDT - In recreatieplas Walburgen in Gendt is blauwalg aangetroffen. Door de hoge concentratie wordt afgeraden om daar te zwemmen. 'Er is een hoog risico op gezondheidsklachten', schrijft de provincie.

Ook in het Wylerbergmeer bij Ubbergen werd blauwalg gevonden, daarvoor is een waarschuwing afgegeven. Als er blauwalg in het water zit ontstaat er een groene of blauwe olieachtige laag op het water. Het wordt afgeraden om daardoor heen te zwemmen. Blauwalg kan huid-, maag- of darmklachten veroorzaken.