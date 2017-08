'Ik kom je vermoorden'; Zaltbommel wordt al 1,5 jaar bedreigd

ZALTBOMMEL - De gemeente Zaltbommel wordt sinds december 2015 regelmatig bedreigd met explosieven. Daarom zijn er extra veiligheidsmaatregelen genomen: er zit op het gemeentekantoor aan de Hogeweg regelmatig extra beveiliging achter de balie en er ligt een dik betonblok voor de deur.

'De extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen als gevolg van een algemene veiligheidsanalyse, maar ook door een aantal serieus te nemen dreigtelefoontjes', zegt waarnemend burgemeester Peter Rehwinkel deze week in Elsevier Weekblad.

De dreigtelefoontjes komen van een man die in de regio bekend staat als 'de bommenman'. Volgens de burgemeester dreigde de man met explosieven en nam hij de woorden 'ik kom je vermoorden' regelmatig in zijn mond.

Rehwinkel beschrijft de man als een verward persoon met criminele connecties en familie in Zaltbommel. De politie bevestigt de uitspraken van de burgemeester. 'Wij weten precies wie deze man is', zegt een woordvoerder. Hij zou momenteel in Marokko verblijven. De politie sluit niet uit dat hij wordt aangehouden zodra hij weer in Nederland is.

'Meerdere instanties slachtoffer'

De gemeente Zaltbommel deed al meerdere malen aangifte tegen de bommenman, zijn bedreigingen komen namelijk met vlagen. 'Als we een telefoontje hebben gehad, scherpen we de beveiliging tijdelijk aan en doen we aangifte', ligt een woordvoerder toe. 'Het betonblok blijft tot oktober liggen, daarna vervangt de gemeente deze met ram-palen.'

Rehwinkel benadrukt in het weekblad dat het om een breder maatschappelijk vraagstuk gaat. 'Dit is niet uniek voor de gemeente Zaltbommel', zegt hij. De politie bevestigt dit. 'De man bedreigde meerdere instanties en gemeenten. Het zijn telkens valse meldingen, maar veel mensen hebben er last van.'

Uit eerdere berichtgeving van Omroep Gelderland blijkt dat instellingen in Tiel, Vught en Den Bosch eerder slachtoffer waren van bedreigingen van de man.