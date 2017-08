Nog geen duidelijkheid over toekomst Tuunte

Foto: Omroep Gelderland

DOETINCHEM - Er is nog geen duidelijkheid over de toekomst van het failliete modeconcern Tuunte. Wel zijn er gesprekken met mogelijke overnamekandidaten, laat curator Vincent Jongerius van Bax Advocaten in Doetinchem weten.

Jongerius verwacht dat er in de loop van volgende week duidelijkheid komt over een eventuele overname. Tuunte Fashion, met 25 winkels in Gelderland en het hoofdkantoor in Winterswijk, vroeg vorige week dinsdag zelf faillissement aan, toen een veranderde strategie geen soelaas bleek te bieden voor de problemen in de winkelketen. Daarop werd Vincent Jongerius als curator aangesteld door de rechtbank. De winkels van Tuunte, met ongeveer 250 werknemers, blijven open om een overname te vergemakkelijken. Zie ook: Curator Tuunte: Goede hoop op doorstart

