NEC-aanvoerder Dijkstra: dit is bijzonder

NIJMEGEN - Mart Dijkstra is één van de negen nieuwelingen bij NEC, maar is nu al benoemd tot aanvoerder.

En dat vervult de middenvelder met trots. "Ja, dat is wel bijzonder. Ik ben eigenlijk nooit aanvoerder geweest. In de jeugd heb ik voor het laatst een aanvoerdersband gedragen. Mijn taak is het om me toe doen gelden samen met de andere ervaren spelers in het team. Ik ben wel onder de indruk. We hebben veel talent rond lopen. Veel spelers die vanuit het niets een wedstrijd kunnen beslissen."

NEC wordt gezien als titelfavoriet. "Dat moeten we elke week bewijzen. We willen meedoen om het kampioenschap, want we willen zo snel mogelijk terug."