In pistoolhouder gevonden liefdesbrief naar Airborne Museum

OOSTERBEEK - Het Airborne Museum in Oosterbeek is in het bezit gekomen van een bijzondere nieuwe aanwinst. Het betreft een liefdesbrief, die 73 jaar geleden werd geschreven door een Britse parachutist tijdens de Tweede Wereldoorlog.

'I love you more than anyonse else in this world', schrijft Frank McNaught in september 1944 aan zijn 'darling wife'. De Dakota van de toen 22-jarige parachutist is neergeschoten bij het Utrechtse plaatsje Achterberg.

Hij vreest voor zijn leven nu hij achter de Duitse linies is beland. Daarom schrijft hij een vlammende liefdesbrief van vele kantjes.

Verstopt in pistoolhouder

De brief werd vorig jaar verstopt in een pistoolhouder gevonden onder het rieten dak van Buitenplaats Remmerstein in Rhenen, vlakbij Achterberg. Remmerstein was in die tijd een internaat voor geestelijk gehandicapte kinderen.

Historicus Toon Blokland zocht uit dat McNaught onderdook op de zolder van Remmerstein. Toen de Duitsers het buitenhuis ontruimden, verstopte de Brit zijn brief onder het dak. Hij wist via een achterdeur te vluchten.

Nabestaanden

McNaught overleefde de oorlog, maar is volgens het museum inmiddels overleden. Het is Blokland niet gelukt contact te leggen met zijn nabestaanden. Gezien de goede staat, de inhoud en de omvang van de brief spreekt het museum van een bijzondere aanwinst.