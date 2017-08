'Je vindt mij niet achter de geraniums': gepensioneerde bakkers werken aan nieuwe koekjes

HARDERWIJK - Ze moeten er niet aan denken, thuiszitten achter de geraniums. Eef Boogman uit Nijmegen en Maarten Kranenburg uit Harderwijk zijn officieel al een aantal jaar met pensioen, maar kregen de mogelijkheid om toch door te blijven werken. En dus bedenken ze nu koekjes. De drie nieuwste koekjes zijn een succes en worden landelijk in de supermarkten verkocht.

De afgelopen jaren keken de bakkers nog eens kritisch naar veel koekjes in de supermarkt. 'De kwaliteit is maar zozo', meent Boogman. 'Je merkt dat recepten in de loop der jaren zijn veranderd om de productie goedkoper te maken of de koekjes langer vers te houden.'

Grijs, maar wel van deze tijd

Daarom hebben de 'senior bakkers' aan Bakkerij van Delft voorgesteld om zelf koekjes te ontwikkelen en een eigen merklijn te creëren. 'En de directeur hapte toe', vertelt Kranenburg. 'We kregen de ruimte om koekjes te ontwikkelen met de beste ingrediënten. Gewoon de lekkerste koeken maken met de smaak van vroeger.' Maar wie denkt dat de koekjes een bejaard imago hebben, komt bedrogen uit. 'We zijn misschien wel grijs, maar nog helemaal van deze tijd.'

De koekjes van Boogman en Kranenburg zijn bereid met echte roomboter en grote stukken chocolade, karamel, fruit en noten. Kranenburg: 'We hebben ook nieuwe smaakcombinaties gevonden, zoals framboos met kokos en melkchocolade.' De twee andere koekvarianten zijn triple chocolate en karamel, zeezout en chocolade.

Nog lang niet stoppen

Bij Boogman zit het bakken in het bloed, zijn ouders hadden vroeger al een bakkerij. Kranenburg werkt al 36 jaar bij de bakkerij. Aan stoppen moeten de mannen, allebei rond de 70 jaar, niet denken. 'Ik ga nog steeds met veel plezier aan het werk', zegt Boogman. 'Zolang ik er nog zin in heb ga ik door.'

En ook zijn compagnon ziet dat wel zitten. 'We werken nog een paar dagen in de week. Ik vind het belangrijk om onder de mensen te zijn.' En zijn vrouw? 'Die vindt het prima, ze is zelf ook veel de hort op.'