'Blijf met je tengels van andermans spullen af'; Burgemeester boos na autobranden

CULEMBORG - Burgemeester Gerdo van Grootheest van Culemborg is boos over de autobranden, die de stad de afgelopen nacht teisterden. Op vier plaatsen werd brand gesticht waardoor negen auto's schade opliepen.

'Je moet met je tengels van andermans spullen afblijven', zo stelt Van Grootheest. Sinds april vorig jaar was het al 55 keer raak, op verschillende locaties in de stad.

De burgemeester van Culemborg heeft donderdag overleg gehad met politie en het Openbaar Ministerie en de conclusie van dat overleg is, dat de autobranden prioriteit één is en blijft. Volgens Van Grootheest is het een kwestie van de 'lange adem'.

Leger

Op de vraag of er niet een andere opsporingsmethode moet worden ingezet om de daders te vinden, reageert hij: 'Moeten we dan het leger gaan inzetten?' De Culemborgse burgemeester houdt vast aan de ingeslagen weg en roept inwoners van de stad op om met tips te komen.

Gerdo van Grootheest is sinds 9 juni burgemeester van Culemborg. Bij zijn voordracht vond hij Culemborg de mooiste gemeente van Gelderland en daar houdt hij volgens eigen zeggen ook nu nog 200 procent aan vast.

