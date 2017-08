'Kaakslagvideo' Tim Hofman toch online, kijk hier naar de beelden

NIJMEGEN - De uitzending van het internetprogramma #BOOS van BNN-presentator Tim Hofman mag doorgaan. Dat heeft de rechtbank in Utrecht donderdagmiddag bepaald. Hofman krijgt in de uitzending een klap van de Nijmeegse vastgoedmagnaat en huisbaas Ton Hendriks. Hij breekt daarbij een kaak.

Hendriks had een kort geding aangespannen om de publicatie tegen te gaan. Hij viel erover dat er in zijn kantoor gefilmd was en dat medewerkers en cliënten in beeld waren.

De rechter vindt dat alleen in heel uitzonderlijke gevallen publicatie vooraf verboden kan worden.

Kijk hier naar de video:

In de vlog zegt Hofman dat zijn gebroken kaak en scheur in zijn jukbeen niet door een klap van Ton Hendriks komt, maar 'door een dude van 2 bij 2 die uit het niets kwam'. De klap is in de vlog niet te zien. Verder vertelt Hofman dat zijn cameraman lichtgewond raakte, een studente wonden op haar arm opliep en een andere studente een hersenschudding en een gekneusde rib.

Het incident gebeurde maandagmiddag in Nijmegen. De uitzending kwam donderdag rond 17.00 uur online. Eerder kon niet omdat veel mensen moesten worden geblurd. Bovendien moest er met juristen worden overlegd.

