Guram Kashia: Vitesse heeft goed ingekocht

ARNHEM - De transfermarkt is nog twee weken open, maar Vitesse lijkt wel uitgewinkeld. 'Ze hebben het vertrek van belangrijke spelers goed opgevangen', zegt aanvoerder Kashia.

Kashia doet zijn interviews tegenwoordig ook in het Nederlands, als dat verzoek er komt. 'Ik oefen nog steeds bijna elke dag een beetje, heb ook nog drie maal per week les. Het blijft moeilijk, maar ik versta in principe alles', lacht de Georgiër die aan zijn achtste seizoen is begonnen bij Vitesse.

De centrumverdediger is positief over het huidige Vitesse. 'We hebben goede zomertransfers gemaakt', aldus de 30-jarige Kashia. 'Veel kwaliteit is er bij gekomen in de groep. Ik vind dat er meer dynamiek is, het geeft mij een goed gevoel voor dit seizoen wat zeker zwaar zal worden met veel wedstrijden.'

Een brede selectie met veel concurrentie is daarom noodzakelijk. Ook op de positie van Kashia strijden vier spelers voor twee plaatsen. 'Dat weet je, twee zullen spelen. Concurrentie is goed. Nee, ik denk niet dat er nog spelers bij hoeven te komen. Alles posities zijn dubbel bezet nu, dat is goed genoeg.'

Trainer Fraser liet zich voor het seizoen ontvallen dat hij stiekem kans ziet om zich met Vitesse tussen de traditionele top drie te nestelen. 'Misschien kunnen we ons daar in mengen', sprak Fraser vlak voor de Super Cup. Kashia is voorzichtiger. 'Ik denk dat we pas in de winter echt iets kunnen zeggen. Het is eerst wedstrijd voor wedstrijd, dat is ook ons plan. Game per game.'

Vrijdag is de volgende tegenstander van Vitesse in Zuid-Limburg Roda JC. 'We hebben een goede week achter de rug. We moeten daar in Kerkrade drie punten meenemen. Dit zijn altijd lastige uitwedstrijden, maar we zijn klaar.'