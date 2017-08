Derde overval Apeldoorn blijkt babbeltruc

Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - In Apeldoorn zijn donderdagmiddag sieraden geroofd na een babbeltruc. De politie liet in eerste instantie weten dat het om een overval ging, de derde in twee dagen tijd in Apeldoorn, maar dat bleek niet te kloppen.

'Er kwam een melding binnen van een overval, maar het gaat vermoedelijk om een babbeltruc waarbij iemand met een smoes in de woning kwam.' Bij de babbeltruc raakte niemand gewond. De politie laat aanvullend weten dat de snelheid wel eens voor onjuiste berichten kan zorgen. 'De media willen snel informatie, die willen wij geven, maar dan kan het zijn dat deze informatie soms weer moet worden ingetrokken', aldus een woordvoerder.